НЦИТ Улан-Батора будет сотрудничать с больницей Hyundai General Hospital Южной Кореи

CentralAsia (MNG) - Э.Галбадрах, генеральный директор Национального центра исследования травм (НЦИТ), посетил больницу Hyundai United в Южной Корее и встретился с директором больницы Ким Бу-Соб для сотрудничества.

Больница общего профиля Hyundai была основана в 1998 году и в настоящее время имеет 10 типов специальностей, включая отделение суставов и позвоночника, отделение мозга и нервов, отделение реабилитации, отделение эндоскопической хирургии желудочно-кишечного тракта, медицинское обследование и отделение сердечно-сосудистых заболеваний, в которых работает около 80 врачей-специалистов и более 600 человек. Каждое отделение оказывает лечебные услуги через интегрированную систему.

Кроме того, с 2009 года больница сотрудничает с сектором здравоохранения Монголии и предоставила более 600 бесплатных операций и 10 000 бесплатных обследований людям с трудной жизнью за 36 сеансов. Также с разрешения Министерства здравоохранения Республики Корея получено полное право на лечение иностранных рабочих, студентов и нелегальных жителей, проживающих в Корее.

А также в 3-м отделении остеоартроза НЦИТ представлен новый эндоскопический аппарат марки ARTHREX для хирургии суставов. С внедрением этой технологии врачи в государственных и частных больницах, а также в местных больницах могут просматривать и изучать современные методы артроскопического лечения из любого места в среде с доступом в Интернет.

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