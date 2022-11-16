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Министр Афганистана встретился с инвесторами из Монголии, Китая и Кыргызстана

CentralAsia (MNG) -  Исполняющий обязанности министра горнорудной промышленности и нефти Исламского Эмирата Афганистан шейх Шахабуддин Делавар встретился во вторник в своем офисе в Кабуле с инвесторами из Монголии, Китая и Кыргызстана.

Инвесторы из Монголии, Китая и Кыргызстана проявили интерес и заявили о готовности создать в Афганистане фабрики по обработке драгоценных и полудрагоценных камней, производству и строительству производств из материалов, —сообщает афганское министерство горнодобывающей промышленности.

Министр Делавар приветствовал интерес инвесторов упомянутых стран к созданию заводов в Афганистане и пообещал сотрудничество с инвесторами.

В последнее время несколько иностранных инвесторов выразили заинтересованность в инвестировании в Афганистан, — передает Bakhtar News Agency.

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