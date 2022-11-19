24-летняя Томирис Какимова стала победительницей конкурса «Мисс Казахстан-2022». Фото, видео

Томирис Какимова

CentralAsia (KZ) - Победительницей конкурса «Мисс Казахстан-2022» стала 24-летняя Томирис Какимова из Астаны. Теперь она будет представлять страну на международном конкурсе «Мисс мира». Кроме этого, Томирис получила денежный приз в размере 5 млн тенге и грант на обучение в университете.

Конкурс «Мисс Казахстан-2022» прошел в Алматы. Заявки на участие в конкурсе подали более 20 тыс. участниц. За титул первой красавицы страны боролись 23 девушки.

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В ходе двухчасового конкурса девушки четыре раза показывали индивидуальные и групповые дефиле в разных нарядах и образах. Они также ответили на интеллектуальные вопросы. В первом туре жюри отобрало 12 красавиц. В третьем туре – пять, среди которых выбрали победительниц, которые представят Казахстан на четырех главных мировых конкурсах красоты.

«Томирис окончила Евразийский национальный университет имени Гумилева по специальности «международное право» и получила степень магистра права в Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова.

В детстве Томирис восхищалась различными конкурсами и их участницами. Позже она приняла участие в конкурсе красоты «Мисс ЕНУ» и завоевала титул «Вице-мисс». Со временем интерес привел ее к карьере модели.

Томирис с детства увлекается танцами и участвует в различных конкурсах, являясь обладателем Гран-при национального танца. Старается находить время для спорта и йоги, а свободное время проводит с семьей и близкими», - гласит краткая биография победительницы, опубликованная на странице missqazaqstan.official в Instagram.

Помимо Томирис, титулы получили еще четыре участницы:

Корону «Мисс Вселенная Казахстан» и путевку на «Мисс Вселенная» получила 19-летняя Диана Ташимбетова из Алматы.

Дильназ Тилаева, еще одна мисс из Алматы, удостоена звания «Мисс Земля Казахстан» и путевки на «Мисс Земля».

«Вице-мисс Казахстан-2022» объявлена действующая «Мисс Алматы» Томирис Заир.

По итогам зрительского голосования, «Приз зрительских симпатий» получила 18-летняя Алтыния Газизова из Семея.

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В составе жюри были продюсер Жан Муканов, актриса Аружан Джазильбекова, блогер и многодетная мама Дана Есеева, также певица Светлана Лобода.

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