Сенат Узбекистана единогласно одобрил законы по границе с Кыргызстаном

CentralAsia (UZ) - Сенат Олий Мажлиса на 35-м пленарном заседании в пятницу одобрил законы о ратификации Договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы и Соглашения между правительствами двух стран о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища.

Сообщение пресс-службы парламента Узбекистана приводится полностью:

«В последние годы стремительно развиваются отношения дружбы и сотрудничества с соседними странами, особенно с Кыргызстаном, крепнут братские узы наших народов через многовековую общую историю, схожесть и общность языка и культуры.

Узбекский и кыргызский народы всегда полагались друг на друга как близкие друзья, хорошие соседи и стратегические партнеры. Кыргызстан считается ближайшим соседом и надежным партнером Узбекистана, а история и культура двух народов неразрывно связаны между собой.

Сегодня в современных узбекско-кыргызских отношениях наблюдается подъем во всех сферах сотрудничества. Стабильное стратегическое партнерство с Кыргызстаном, основанное на принципах равных прав, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга выходит на качественно новый уровень.

Реализация задач, определенных в подписанных между двумя странами долгосрочных программах сотрудничества, дает свои эффективные результаты в совместном решении имеющихся и возникающих в регионе проблем, в том числе экологического характера.

Благодаря политической воле главы государства, за короткий промежуток времени значительно активизировалось сотрудничество по всем направлениям. Стороны находят взаимоприемлемые решения по скопившимся годами вопросами, в том числе на пограничных линиях. Это одно из самых больших достижений в отношениях между двумя странами.

На одном из последних пленарных заседаний Законодательной палаты Олий Мажлиса бурно обсуждались и были приняты депутатами проекты законов «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках узбекско-кыргызской Государственной границы (Бишкек, 3 ноября 2022 года)» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпирабадского) водохранилища» (Бишкек, 3 ноября 2022 г.), которые несомненно, выведут двусторонние отношения на новый уровень.

Ведь в соответствии с этими документами теперь стороны, изучая подъем уровня грунтовых вод и подтопления территории и населенных пунктов в зоне влияния водохранилища, будут проводить совместные гидрогеологические исследования и мониторинг мелиорации прилегающих орошаемых земель. Это, в свою очередь, послужит обеспечению экологической стабильности района и защите окружающей среды.

Известно, что «Андижанское» водохранилище на территории Кыргызской Республики является очень важным стратегическим объектом для сельского хозяйства нашей республики. В настоящее время из этого водохранилища орошается более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в районах долины.

19,5 га земель переходят с территории Кыргызстана в Узбекистан для обслуживания плотины и охраны территории водохранилища. С нашей стороны вместо площади, занимаемой этим водохранилищем, предлагается выделить 1019 га пастбищных земель на участке Ташахур в Кургантепинском районе Андижанской области.

В свою очередь, для поддержания дружеских отношений с соседней страной гражданам Кыргызстана также разрешено использовать водохранилище для рыбалки, выращивании риса на 400 га земли.

Также в целях создания комфортных условий для жителей обеих стран достигнута договоренность о предоставлении 294 га земли в долинных регионах Узбекистана в обмен на 429 га земли Кыргызстана по 10 участкам, обязательным к урегулированию в процессе демаркации.

С этой точки зрения данные документы открывают возможности для создания торгово-промышленных зон между двумя странами, активизации предпринимательства и торговли, процесса привлечения инвестиций, регионального развития и внедрения новых отраслей в экономическое сотрудничество.

Тот факт, что эти законопроекты были бурно обсуждены и приняты Жогорку Кенешем Республики Кыргызстан, показывает, что между двумя народами нет такого вопроса, по которому нельзя было бы не договориться. Ведь благодаря совместным усилиям наших стран можно достичь поставленных целей.

В целом принятие документов станет правовой основой для начала работ по демаркации. Примечательно, это станет толчком к началу новой эры равноправного сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном, послужит дальнейшему повышению авторитета Узбекистана в Центральной Азии и на международной арене», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Жогорку Кенеш Кыргызстана в трех чтениях принял законопроекты о ратификации договора по делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы и соглашения о совместном с Узбекистаном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища.