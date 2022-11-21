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Эрдоган допустил проведение наземной операции в Ираке и Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что остановить террористические действия курдов и сохранить безопасность страны можно только «запланированными шагами». По словам Эрдогана, страна не ограничится воздушной операцией, в ходе которой уничтожено 89 объектов. Минобороны и Генштаб прорабатывают вопрос о проведении наземной операции, передает CNN Turk.

«Обезвреживание этих террористических организаций, их уничтожение в настоящее время является неотъемлемым долгом наших сил безопасности. И это не ограничивается только воздушной кампанией. Сколько сил сухопутных войск здесь должно быть задействовано, наши соответствующие подразделения, наше Министерство обороны и наш Генеральный штаб решают вместе. Мы проводим консультации, а затем предпринимаем соответствующие шаги»,— заявил турецкий глава.

По словам Эрдогана, Анкара также прорабатывает этот вопрос с другими странами.

Ранее турецкая газета Yeni afak сообщала, что воздушная операция, в которой Турция уничтожила 89 объектов в Сирии и Ираке, может стать первым шагом к проведению наземной операции.

Минобороны Турции 20 ноября сообщило об авиаударах по базам курдских боевиков в северных частях Ирака и Сирии. Из-за ударов погибли не менее 30 человек, среди которых 15 мирных жителей и 15 солдат сирийской армии. Операцию Анкара проводила из-за взрыва на улице Стамбула Истикляль. Турецкие власти считают, что теракт совершили действующие в Сирии Рабочая партия Курдистана (РПК) и Партия демократического единства. Однако РПК отвергла обвинения.

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