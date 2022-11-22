Узбекистан практически приостановил экспорт природного газа и электроэнергии, - Минэнерго РУз

CentralAsia (UZ) - Узбекистан практически полностью остановил экспорт газа и электричества, чтобы в ближайшие дни решить проблемы с перебоями подачи электроэнергии внутри страны на 80%. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра энергетики РУз Шерзод Ходжаев.

По его словам, основной причиной отключения электроэнергии является нехватка газа, так как 90 процентов электроэнергии производится на тепловых электростанциях.

«Что касается цифр, если по дневным прогнозным показателям планировалось экспортировать 10 млн кубометров газа, то текущий экспорт не достигает и 1 млн кубометров», — сказал замминистра энергетики.

Шерзод Ходжаев отметил, что за счёт практически полной приостановки экспорта газа и электричества, увеличения импорта газа на 20%, отключения сезонных потребителей от газоснабжения удалось немного увеличить объёмы поставок газового топлива на теплоэлектростанции.

Председатель правления «Узбекнефтегаз» Мехриддин Абдуллаев сообщил, что текущие газовые месторождения ежегодно истощаются, а для создания новых резервов необходимо инвестировать большие средства в геологоразведочные работы. По его словам, это также поможет в решении проблем с электроэнергией за счёт увеличения поставок газа на ТЭС.

За последние пять лет потребление электроэнергии в Узбекистане увеличилось на 20 процентов, в том числе потребление населением на 31 процент. Этот показатель растет на 6 процентов в год.