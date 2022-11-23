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Частная авиакомпания Aero Mongolia совершит постоянный прямой рейс в Инчхон и Новосибирск

CentralAsia (MNG) -  ООО Aero Mongolia получило разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Улан-Батор — Инчхон — Улан-Батор от Министерства транспорта Республики Корея.

«21 ноября Главное управление гражданской авиации Министерства наземной инфраструктуры и транспорта Республики Корея (Ministry of Land Infrastructure and Transport) назначило ООО Aero Mongolia авиаперевозчиком для выполнения регулярных рейсов в Инчхон и выдало сертификат. В июне мы получили назначение отминистра дорожно-транспортного развития Монголии на маршрут Инчхон. Мы работаем над тем, чтобы начать с самолетов типа Airbus A319, а затем продолжить работу с самолетами A320. Мы планируем открыть регулярные рейсы с середины января», — сказал Д.Амарсанаа, коммерческий директор компании.

А также с 1 декабря авиакомпания Aero Mongolia начнет регулярные рейсы в Новосибирск каждый четверг и воскресенье.

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