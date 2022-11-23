Мирзиёев и Макрон открыли в Лувре выставку Узбекистана, где представлен один из древнейших Коранов мира. Фото

CentralAsia (UZ) - После переговоров на высшем уровне в Елисейском дворце президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон с супругами посетили музей Лувра, где открыли выставку «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей». Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Сообщается, что Макрон с супругой встретили Мирзиёева и первую леди Узбекистана у музея, после чего начали осмотр экспозиции.

Выставка, посвящённая культурному наследию Узбекистана, организована согласно договорённостям, достигнутым в ходе предыдущего визита Мирзиёева во Францию в октябре 2018 года. Её подготовка велась на протяжении трёх лет. Состоялось несколько совместных узбекско-французских экспедиций, в ходе которых был совершён ряд археологических открытий. Кроме того, реставраторы из Лувра и специалисты Узбекистана провели масштабные реставрационные работы в несколько этапов.

Результатом этой работы стало создание в зале Ришелье и Исламском отделе Лувра обширного выставочного пространства, состоящего из пяти хронологических туров: «Время оазисных государств и царств: диффузия культур через Шёлковый путь», «Средние века и расцвет искусства», «Распространение ислама, а также культурного и научного рассвета в Центральной Азии», «От Авиценны до Чингизхана» и «Время великих империй: эпоха Тимуридов и Шайбанидов».

Экспозиция охватывает более чем 1500-летний отрезок истории Узбекистана и состоит из 138 уникальных предметов из 16 музеев страны, в том числе 70 экспонатов, совместно отреставрированных специально к выставке. В коллекцию также вошёл 31 экспонат из крупных музеев Франции, Великобритании и США.

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Лидеры Узбекистана и Франции, ставшие первыми посетителями выставки, в сопровождении её кураторов ознакомились с историческими артефактами из городищ Дальверзинтепы и Халчаяна, настенным рисунком из красного зала Варахши, резным панно из Кафар-калы, страницами Катталангарского Корана, двухстворчатой дверью из мавзолея Амира Темура, росписью с изображением послов из Афрасиаба и другими экспонатами. Президентам рассказали об их создании и обнаружении, связанных с их историей эпохах и личностях.