Министр юстиции Монголии встретился с руководителями «GIZi» в ФРГ

CentralAsia (MNG) - Министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ находится с официальным визитом в Федеративной Республике Германии с 19 по 26 ноября 2022 года.

В ходе своего визита он встретился с г-ном Торстеном Шефер-Гумбелем, председателем совета директоров Немецкой ассоциации международного сотрудничества (GIZ) и другими официальными лицами.

На встрече министр юстиции и внутренних дел Монголии выразил благодарность за поддержку и сотрудничество в совершенствовании соответствующих законов и нормативных актов в области гражданского права правовой системы Монголии, укрепление потенциала судебных органов и цифровизацию, а также Немецкую ассоциацию по международному сотрудничеству (GIZ) обсудили результаты проекта, реализованного при поддержке.

Далее Министерство юстиции и внутренних дел Монголии внесло предложение о сотрудничестве в сфере цифровизации деятельности Министерства юстиции и внутренних дел и связанных с ними органов и организаций, совершенствования сферы личного права, совершенствования система подготовки кадров аппарата суда.

Министерство юстиции и внутренних дел сотрудничает с Германской ассоциацией международного сотрудничества (GIZ) с 1995 года и участвовало вместе с GIZ в разработке более 40 законопроектов.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Немецкое агентство по международному сотрудничеству GmbH), часто просто сокращаемое до GIZ, является основным немецким агентством по развитию. Штаб-квартира находится в Бонне и Эшборне и предоставляет услуги в области международного сотрудничества в области развития и международной образовательной работы. Самопровозглашенная цель организации — предлагать эффективные решения, которые предлагают людям лучшие перспективы и устойчиво улучшают их условия жизни.

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