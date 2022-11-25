«Принесем вам искусство!»: Членская кампания ACM 2022-2023 продолжает в Монголии

CentralAsia (MNG) - В 2002 году деловые, общественные и художественные лидеры Монголии сформировали Совет по делам искусств Монголии (Arts Council of Mongolia - ACM), неправительственную организацию, миссией которой является содействие устойчивому развитию монгольского искусства и культуры, а также сохранение различных видов культурного наследия. ACM является одной из первых НПО такого рода в стране.

Его деятельность включает в себя поддержку монгольских художественных учреждений и отдельных художников посредством программ содействия международному обмену, повышения общественного интереса и осведомленности о монгольском искусстве и культуре, наращивания потенциала художников и администраторов монгольских художественных учреждений, а также инициирования программ художественного образования и культурного наследия путем защиты тесное сотрудничество частного и государственного секторов. ACM в основном охватывает три программные области: искусство, культурное наследие и развитие.

Программа развития ACM направлена на обеспечение устойчивого развития ACM и монгольского искусства и культуры за счет увеличения доходов за счет создания творческих партнерских отношений. Это особая программа, которая включает в себя «Принесем вам искусство!» Членство в ACM.

Членская кампания ACM «Принесем вам искусство!»играет важную роль в продвижении деятельности организации среди общественности и увеличивает участие общественности в поддержке местных талантов.

ACM приглашает вас присоединиться к своиму членству. Став членом ACM, вы внесете свой вклад в развитие искусства и культуры, почувствуете удовольствие от художественного совершенства и удовлетворите свои потребности в эстетическом и художественном образовании. Став новым членом ACM, вы будете получать специальные приглашения на все художественные и культурные мероприятия ACM, такие как концерты, выставки, кинопоказы и фестивали, а также расширите свою сеть контактов с различными группами интеллектуалов и меценатов, — говорится в сообщении НПО.

Каждый месяц 2023 года ACM проводит следующие художественные мероприятия для своих членов. В марте «Принесем вам искусство!» Членская вечеринка ACM, мероприятия «Red Ger Day»-(«День красной юрты») в апреле, «Международный фестиваль медиаискусства в Улан-Баторе» в мае, Международный кинофестиваль в Улан-Баторе в сентябре, музыкальный фестиваль «Feel the Wind»-(«Почувствуй ветер») в ноябре и новогодняя вечеринка ACM в декабре.

Если вы станете членом ACM до 30 ноября, вы будете приглашены на новогоднюю вечеринку «SHINING NIGHT» и многие другие интересные мероприятия в области искусства и культуры в течение 2023 года.

Кроме того, ACM сотрудничает с Государственным театром оперы и балета, Государственной филармонией, брендами World Wine, Lhamour и Prime Green Cashmere. ACM информирует вас о преимуществах членства для участников, которые получают дисконтную карту 3-5% на покупку продуктов World Wine, бренда Lhamour и Prime Green Cashmere и скидку 10% на покупку билетов в Государственный театр оперы и балета и Государственную филармонию. .

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