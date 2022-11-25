В Казахстане растет число заразившихся коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 139 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне, 24 ноября количество заболевших составляло 116 человек.

По данным Минздрава, на 25 ноября лечение от коронавируса продолжают получать 854 человека, из них в стационарах находятся 122, на амбулаторном уровне – 732.

Из числа заболевших:

в тяжелом состоянии – 7 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Всего в стране с марта 2020 года подтвержден 1 396 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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Коронавирус в Казахстане

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