Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетит Узбекистан. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами, которая прошла 23 ноября в Ташкенте.

Визит Токаева ожидается в начала декабря этого года, он «положит начало новой эре в межгосударственных отношениях», говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

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