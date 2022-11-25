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Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетит Узбекистан. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами, которая прошла 23 ноября в Ташкенте.

Визит Токаева ожидается в начала декабря этого года, он «положит начало новой эре в межгосударственных отношениях», говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

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