Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция подписали дорожную карту по развитию Транскаспийского маршрута

CentralAsia (KZ) - В Актау прошла встреча министров иностранных дел и министров в сфере транспорта Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции по Транскаспийской взаимосвязанности.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, они рассмотрели выработку комплекса мер по ускоренному развитию международных транспортных маршрутов и практические шаги для укрепления кооперации в Каспийско-Черноморском регионе.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди изложил подходы казахстанской стороны по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и «Среднего коридора», отметив, что страна «настроена на конструктивное взаимодействие и открытый диалог для более полного раскрытия транзитно-транспортного потенциала всего каспийского региона». А министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев акцентировал внимание участников на необходимости принятия конкретных решений по дальнейшему развитию Транскаспийского коридора, по которому многократно возросла нагрузка по перевозке грузов. Он сообщил, что за 10 месяцев текущего года через морские порты Актау и Курык по ТМТМ перевезено порядка 1,5 млн тонн грузов, что в два раза превысило показатели прошлого года.

«Участники с удовлетворением отметили единство подходов к основным направлениям по развитию транспортного потенциала и подтвердили взаимную заинтересованность в интенсификации прямых контактов на правительственном уровне. По итогам мероприятия все стороны подписали дорожную карту по синхронному устранению “узки” мест и развитию “Среднего коридора” на 2022-2027 гг., предусматривающую согласованные принципы работы, а также конкретные проекты с точными параметрами, сроками реализации и ответственными исполнителями», - сообщили в МИД РК.

Здесь отметили, что реализация договоренностей позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн тонн в год.

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