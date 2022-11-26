Монгольская рок-группа The HU удостоена почетного звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира»

The HU

CentralAsia (MNG) - В эту пятницу, 25 ноября, Одрэ Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО, на церемонии в штаб-квартире Организации назвала монгольскую хэви-метал-группу The HU «Артистом ЮНЕСКО во имя мира».

Одри Азуле уже встречалась с восемью участниками группы The HU во время своего официального визита в Монголию в августе 2022 года. Их музыкальный стиль и идеи сразу же нашли отклик в ценностях и работе ЮНЕСКО.

Основанная в 2016 году в Улан-Баторе группа The HU, имеющая тысячи поклонников по всему миру, создала уникальный музыкальный жанр, который они называют «хунну-рок». Он сочетает в себе рок и хэви-метал со стилями традиционной монгольской музыки, такими как искусство хөөмэй (горловое пение), флейта цуур и морин хуур (скрипка с конской головой), все из которых были внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Назначая группу The HU «Артистом ЮНЕСКО во имя мира» в пятницу, Генеральный директор признает роль группы в продвижении и передаче этого наследия. В свою очередь они обязуются выступать в качестве представителей программ ЮНЕСКО в этой области, участвуя в мероприятиях и распространяя идеи Организации.

«ХУ» соответствует корню слова «хумун»-(«human being - человек») в монгольском языке. Этим названием группа заявляет о своей гуманистической приверженности. В своей музыке они обращаются к темам гендерного равенства, уважения к различиям и важности защиты природы. Они также способствуют языковому разнообразию, используя находящиеся под угрозой исчезновения региональные диалекты.

В знак признания их всемирного успеха и вклада в продвижение монгольской культуры члены The HU были награждены сертификатом культурного посланника Монголии в 2019 году и Орденом Чингисхана, высшей государственной наградой, в 2020 году.

Артист ЮНЕСКО во имя мира (в повседневной речи, чаще используется сокращенное название — «Артист Мира») — почётное звание, которое присуждается Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) людям творческих профессий (артистам, актёрам, музыкантам, художникам и т. п.), чья профессиональная деятельность внесла весомый вклад в дело укрепления культурных и творческих связей между народами и государствами планеты. В официальном документе сказано, что звание «Артист мира» присуждается «за вклад в привлечение внимания общественности к проблемам мира, справедливости, толерантности, к положению детей в трудной ситуации, к борьбе с неграмотностью и сохранению окружающей среды». Звание было учреждено в 1995 году, и в том же году появились его первые носители.

При отборе кандидатур на присуждение этого почётного звания, в ЮНЕСКО учитывают также и их благотворительная деятельность, которая, в частности, может быть выражена активным участием во всевозможных акциях, мероприятиях и концертах проводимых под патронажем Организации Объединённых Наций.

Этим званием могут награждаться как отдельные личности, так и целые творческие коллективы. Так, например, звание «Артист ЮНЕСКО во имя мира» на 2005-2006 годы было присуждено оркестру инвалидов из Германии «Бренц-Бенд» (Brenz Band).

Среди удостоенных этого звания: бразильский исполнитель этнической музыки Жилберту Жил, китайская актриса Гун Ли, японский музыкант Эйдзин Нимура, мозамбикский художник Малангатана и нигерийский живописец Принс Твинз Севен-Севен, португальская актриса и режиссёр Мария де Медейруш. В 2010 году World Orchestra for Peace из Великобритании. В 2021 году Луиджи Тоскано из ФРГ.

Татар С.Майдар

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