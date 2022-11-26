Китай третий день подряд обновляет максимум по числу заразившихся COVID-19

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CentralAsia (CA) - В Китае за последние сутки выявили 35 183 новых случая заражения коронавирусом. Это на 6,7% больше, чем накануне (32 943), а также новый максимум с начала пандемии, сообщает Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, 31 709 новых случаев заражения COVID-19 оказались бессимптомными, 3474 больных имели симптомы. За день никто из заразившихся не умер, общее число умерших достигает 5232.

В Китае третий день подряд фиксируется максимум по числу заразившихся коронавирусом. Резкий рост заболевших начался с 24 ноября. На этом фоне в Пекине закрылись все парки и музеи, Шанхай ввел обязательное тестирование для всех въезжающих из других регионов, а также трехдневный карантин в изоляции.