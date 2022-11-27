Парламент Ирана одобрил проект закона о вступлении в ШОС

CentralAsia (KZ) - Законопроект о присоединении Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) большинством голосов одобрил меджлис (парламент) этой исламской республики. Об этом 27 ноября сообщает агентство Mehr.

По информации агентства, за данный проект закона проголосовали 205 парламентариев, трое выступили против, еще четыре человека воздержались.

По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса Ирана Абольфазля Амуйи, которого цитирует агентство, «условием членства Ирана является одобрение всех документов, принятых организацией до настоящего момента».

«Если же ШОС в ближайшее время утвердит какой-либо новый документ, меджлис также будет должен рассмотреть и одобрить его», — приводит издание слова Амуйи.

Члены ШОС ‒ Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия.

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