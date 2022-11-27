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Названа вероятная причина внезапной смерти главы МИД Беларуси
Предыстория: Скончался глава МИД Беларуси Владимир Макей

CentralAsia (KZ) -  Белорусскому изданию «Наша Нива» стали известны некоторые обстоятельства скоропостижной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

По информации издания, причиной смерти 64-летнего главы МИД стал сердечный приступ. «Владимир Макей был дома в Дроздах, когда случился инфаркт. Насколько известно, он не обратился вовремя к медикам, так как не воспринял свое состояние всерьез», - говорится в публикации.

О смерти Макея в субботу, 26 ноября, сообщили государственные СМИ Беларуси. Пост министра иностранных дел республики он занимал с 20 августа 2012 года.

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