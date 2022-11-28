Монголия направит богатства природных ресурсов в новый суверенный фонд благосостояния

CentralAsia (MNG) - Глубоко под огромной территорией Монголии лежат уголь, медь, золото и другие полезные ископаемые на миллиарды долларов. Вопрос о том, как обеспечить разумное расходование этих природных богатств и их сохранение на будущее, уже давно обсуждается в стране, но правительство видит ответ в новом государственном фонде благосостояния (ФНБ).

Монголия не новичок в суверенных фондах, за последние два десятилетия она создала несколько таких фондов. Но этот фонд будет первым, кто полностью или частично будет управлять отечественными активами. А государственное горнодобывающее предприятие ООО «Эрдэнэс Монгол» лучше всего подходит для выполнения этой работы.

Преобразование структуры «Эрдэнэс Монгол» из государственного предприятия (ГП) в суверенный фонд поможет Монголии лучше управлять своими горнодобывающими ресурсами, говорит Батнайрамдал Отгоншар, вице-министр горнодобывающей и тяжелой промышленности страны.

Доходы от компаний, находящихся под его эгидой, могут быть переведены на оффшорные инвестиционные счета, где они могут генерировать больше денег. Что еще более важно, добавляет он, средства будут недоступны для политиков, которые в прошлом совершали набеги на государственную казну перед выборами, чтобы оплачивать популистские проекты.

«Раньше мы раздавали наличные, это неправильно, особенно политически мотивированные раздачи наличных», — говорит Батнайрамдал. «По сути, это повышает инфляцию и не создает никакой ценности. Нам следует вкладывать эти деньги в крупные инфраструктурные проекты».

Видение правительства состоит в том, чтобы превратить «Эрдэнэс Монгол» в местную версию сингапурской Temasek Holdings или казахстанской Samruk-Kazyna. Есть надежда, что при этом будут собраны денежные средства, которые можно будет преобразовать в новую инфраструктуру, что, в свою очередь, поможет увеличить количество рабочих мест.

«Мы находимся на этапе, когда нам нужны большие инвестиции», — добавляет Батнайрамдал. «Очевидно, что правительство не сможет выделить 100% этих инвестиций, никто этого не делает, но для мегапроектов вам потребуется 30% обязательств по акционерному капиталу».

Вице-министр отмечает, что 30-процентное обязательство по акционерному капиталу должно быть разделено между партнерами, включая правительство и другие.Правительство будет платить по своим обязательствам через «Эрдэнэс Монгол».

Направление прибыли от добычи полезных ископаемых обратно в инфраструктуру также позволит правительству увеличить производство продукции с добавленной стоимостью. Инвестиции могут включать медеплавильный завод, углеобогатительную фабрику и другие предприятия, чтобы увеличить стоимость подземных богатств Монголии.

Реинвестирование доходов также показывает инвесторам, что у них есть преданный партнер в Улан-Баторе, говорит Батнайрамдал, добавляя: «Я думаю, что особенно когда речь идет о крупных мегапроектах, инвесторы требуют участия правительства».

Компании под эгидой «Эрдэнэс Монгол» производят и экспортируют медь, уголь, уран и другие полезные ископаемые.

В портфель входит государственная доля в «Оюу-Толгой», гигантском медном и золотом руднике в пустыне Гоби, который расширяет англо-австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto. Еще одним холдингом является «Эрдэнэс Таван Толгой», одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля.

Некоторые из компаний «Эрдэнэс Монгол» приносят значительный доход, другие все еще находятся в стадии разработки.

Норвежский глобальный пенсионный фонд мог бы стать хорошей моделью для сохранения доходов от этих предприятий, отмечает Батнайрамдал. «Вы просто вкладываете деньги в акции, облигации, недвижимость или суверенный фонд развития, затем получаете доход, полученный от природного газа или добычи полезных ископаемых, а затем инвестируете обратно в страну в крупные инфраструктурные проекты», — говорит он.

Эдвард Фабер, страновой экономист Азиатского банка развития (АБР) по Монголии, рассматривает ФНБ как эффективный инструмент управления налогово-бюджетной политикой в богатых ресурсами странах. Фонды благосостояния могут действовать «как краткосрочный и среднесрочный стабилизационный механизм, а также как долгосрочный сберегательный механизм», — считает Фабер.

Двигаясь вперед, необходимо будет обеспечить баланс.Монголия имеет большую задолженность, и на госпредприятия постоянно оказывается давление с целью получения доходов, чтобы правительство могло сбалансировать выплату долга и финансирование программ социального обеспечения.

Еще одна задача для правительства будет заключаться в том, чтобы не допустить попадания «Эрдэнэс Монгол» на чью-либо политическую орбиту, приведя в порядок свои финансы и сделав их прозрачными.

«Они действительно хотят смоделировать «Эрдэнэс Монгол» по образцу сингапурского Temasek, — говорит Мөнхдөл Бадрал Бонтой, глава исследовательской компании Cover Mongolia. — «Хорошая модель, но я уверен, что они не смогут отделить менеджмент от политики».

ООО «Эрдэнэс Монгол» также должно показать, что оно может приносить дивиденды. Компания еще не выплатила дивиденды государству, хотя некоторые ее дочерние предприятия получили прибыль. Одной из проблем является неправильное направление расходов его дочерних компаний.

Отчет Всемирного банка за 2021 год показал, что 62% затрат «Эрдэнэс Таван Толгой» были связаны с добычей угля, а остальные 38% были потрачены на маркетинг, льготы, поездки и развлечения.

Финансы в компании и ее дочерних компаниях были непрозрачными, говорится в отчете, и «должны подвергаться независимому внешнему аудиту, который публикуется на веб-сайте компании, а также гораздо более высокой степени прозрачности финансовой информации и операций».

Если правительству удастся преобразовать «Эрдэнэс Монгол» в фонд, оно последует примеру Фонда финансовой стабильности страны, активы которого составляют 46,7 млн долларов. Доходы этого фонда накапливаются за счет непредвиденных доходов, когда цены на сырьевые товары высоки, и используются для стабилизации экономики, когда те же самые цены на сырьевые товары резко падают.

У фонда не все было гладко. В отчете Всемирного банка описывается, как волатильность государственных расходов «становилась все более неэффективной» во времена бума, особенно в отношении политически мотивированных местных инфраструктурных проектов.По данным Всемирного банка, государственный долг также увеличивался с каждым сокращением бюджетных доходов.

«Неспособность [обеспечить] плавные бюджетные расходы, как это сделала Чили, еще одна страна, зависящая от меди, способствовала фискальному кризису в Монголии и неправильным решениям по государственным инвестициям», — говорится в отчете.

По данным Института Sovereign Wealth Fund, крупнейший в стране SWF, Future Heritage Fund, владеет активами на сумму 269 млн долларов и входит в число 100 крупнейших фондов мира по размеру активов. Идея фонда заключается в сохранении полезных ископаемых для будущих поколений, которые не смогут получать прибыль от невозобновляемых ресурсов. Но некоторые говорят, что он нуждается в лучшем управлении.

«Роялти там просто накапливаются, но фондами активно управляют. Должно быть управление активами», — сказал Тумэнцогт Цэвэгмид, бывший глава «Эрдэнэс Монгол».

«Эрдэнэс Монгол» также нуждается в активном управлении, но пока неясно, кто возглавит эту задачу. В последнее время компания сменила ряд руководителей, в том числе одного, который был арестован в октябре 2021 года по обвинению во взяточничестве. Исполнитель признал себя виновным. Выборы и изменения в правительстве также привели к текучести высшего руководства.

Нынешний исполняющий обязанности генерального директора компании О. Хулан руководит компанией более года, пока правительство ищет постоянного руководителя предприятия. «Эрдэнэс Монгол» не ответила на просьбу прокомментировать свои усилия по найму.

В сентябре правительство объявило, что эта работа открыта для всех, независимо от национальности, при условии, что они имеют опыт управления фондом благосостояния.

«Будут рассмотрены отечественные и иностранные граждане с международным опытом», — сказал глава кабинета министров Амарбаясгалан Дашзэвгэ. «Особенно те, кто работал в сфере фондов благосостояния в таких странах, как Сингапур и Норвегия».

Наем генерального директора с опытом работы в SWF — хороший первый шаг. Также необходимо нанять хорошего аудитора. Сохранение любого нового руководителя на долгий срок и разрешение на серьезную реструктуризацию Erdenes Mongol будет означать значительную гору, которую предстоит преодолеть молодой политической элите Монголии, но она может принести дивиденды в ближайшие десятилетия.

автор: Майкл Кон

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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