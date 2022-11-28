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В Улан-Баторе выбрали лучшую модель страны после двухлетнего пандемического перерыва. ФОТО
Б.Баярцацрал
Б.Баярцацрал

CentralAsia (MNG) -  27 ноября в столице Монголии завершилось самое главное мероприятие модной индустрии страны — Международный фестиваль моды «Гоёл-2023».

Международный фестиваль моды «Гоёл» — масштабное мероприятие, которое всегда проходит на высочайшем уровне. Дизайнеры демонстрируют свои коллекции в режиме нон-стоп. На гала-концерте, который длился 3 часа, было показано более 20 коллекций в отеле Шангри-Ла. Были и ярковыраженные этно-коллекции, без которых невозможно представить ни один монгольский модный показ.

Гоёл (монгольский: гоёл, украшение или орнамент) — ежегодное событие в мире моды, проводимое в Улан-Баторе, Монголия.

Победительницой в номинации «Топ-модель» в этом году стала Б.Баярцацрал.

Более 60 моделей мужского и женского пола приняли участие в этом фестивале и воплотили на сцене новые бренды, созданные лучшими монгольскими дизайнерами.

Также лучшей мужской моделью был назван Д.Ачтай и лучшей женской моделью — М.Нармандах.

Б.Баярцацрал
Б.Баярцацрал
Д.Ачтай
Д.Ачтай
М.Нармандах
М.Нармандах

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