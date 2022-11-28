В Улан-Баторе выбрали лучшую модель страны после двухлетнего пандемического перерыва. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 27 ноября в столице Монголии завершилось самое главное мероприятие модной индустрии страны — Международный фестиваль моды «Гоёл-2023».
Международный фестиваль моды «Гоёл» — масштабное мероприятие, которое всегда проходит на высочайшем уровне. Дизайнеры демонстрируют свои коллекции в режиме нон-стоп. На гала-концерте, который длился 3 часа, было показано более 20 коллекций в отеле Шангри-Ла. Были и ярковыраженные этно-коллекции, без которых невозможно представить ни один монгольский модный показ.
Гоёл (монгольский: гоёл, украшение или орнамент) — ежегодное событие в мире моды, проводимое в Улан-Баторе, Монголия.
Победительницой в номинации «Топ-модель» в этом году стала Б.Баярцацрал.
Более 60 моделей мужского и женского пола приняли участие в этом фестивале и воплотили на сцене новые бренды, созданные лучшими монгольскими дизайнерами.
Также лучшей мужской моделью был назван Д.Ачтай и лучшей женской моделью — М.Нармандах.