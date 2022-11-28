Монгольская киберспортивная команда IHC Esports прошла этап «Survival» чемпионата мира

CentralAsia (MNG) - В Куала-Лумпуре, Малайзия, прошли матчи группового этапа PUBG (PlayerUnknown's BattleGround) Mobile World Cup.

Команда IHC Esports, представляющая Монголию, прошла квалификацию на этап «Survival»- («Выживание») чемпионата мира по PUBG Mobile.

Лучшие 48 команд мира соревнуются в трех группах. Матчи «желтой» группы, в которую входит монгольский представитель IHC Esports team, начались в четверг (24 ноября).

IHC Esports заняла 7-е место в группе с 204 очками в 24 играх за четыре дня.

3 команды, набравшие наибольшее количество очков в дивизионе, напрямую попадут в гранд-финал, а 8 команд, занявших места с 4 по 11, пройдут в «Survival Stage»- («Этап выживания»). Всего в этапе «Survival Stage» соберутся 24 команды из трех групп, чтобы разыграть 16 мест для выхода в этап «Last Chance»- («Последний шанс»).

В гранд-финал выйдут 4 команды из этапа «Last Chance».

«Survival Stage» пройдут с 30 ноября по 2 декабря.

Монгольские команды успешно участвуют в чемпионате мира по PUBG Mobile. В 2021 году бывшая команда «Stalwart Esports» заняла седьмое место, а в 2020-м бывшая команда «Zeus Esports» завоевала бронзовую медаль.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения