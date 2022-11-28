Биограф рассказал о множественной миеломе королевы Елизаветы II

CentralAsia (CA) - В новой биографии недавно умершей королевы Великобритании Елизаветы II утверждается, что перед смертью она страдала от рака костного мозга. Автор Джайлз Брандрет пишет, что в последний период жизни у королевы была форма рака костного мозга, называемая множественной миеломой, передает Insider.

Брандрет заявляет, что слышал о том, что у королевы Елизаветы II была миелома, «что объясняет ее усталость и потерю веса, а также те «проблемы с подвижностью», о которых нам часто говорили в течение последнего года или около того ее жизни». «Правда в том, что ее величество всегда знала, что ее оставшееся время ограничено»,— пишет Брандрет.

Он также отметил, что последние годы жизни на руках королевы иногда можно было заметить синяки, похожие на те, что остаются после инъекций.

Биограф королевской семьи отметил, что наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в тазу и пояснице, а от множественной миеломы часто страдают пожилые люди. Автор также добавил, что на данный момент не существует лекарства от этого заболевания, однако современные методы позволяют поддерживать иммунную систему, а препараты — регулировать ослабление костей, что позволяет сократить тяжесть симптомов и продлить жизнь пациента на два-три года.

Королевский дворец мало делился информацией о здоровье Елизаветы II во время ее правления. В последний год своего пребывания на троне ей действительно пришлось отменить несколько мероприятий из-за состояния здоровья, пишет издание.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в своей шотландской резиденции в Балморале на 97-м году жизни. Официальной версией кончины британской правительницы значится «старость». Престол унаследовал старший сын королевы Чарльз.