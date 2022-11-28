137 заболевших за сутки. В Узбекистане рост COVID

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CentralAsia (UZ) - Число больных коронавирусом в Узбекистане продолжает расти. За прошедшие сутки, 27 ноября, в стране было зафиксировано 137 случаев (в субботу и пятницу — 129 и 124, соответственно), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По числу заболевших лидирует Ташкент (81 человек), а также Самаркандская (15) и Ташкентская (14) области.

Ранее стало известно, что в Узбекистане фиксируются случаи микс-инфекции коронавируса с другими респираторными заболеваниями – гриппом и ОРВИ. Такой «микс» дает множество осложнений. Перенести его тяжело, особенно детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В Узбекистане микс-инфекция в основном выявляется у непривитых граждан, а также у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В ходе исследования генома вируса в республике было установлено, что в 100% выявленных случаев это был штамм Stealth-Omicron BA.5. Он протекает легко, однако является крайне заразным. Симптомы его схожи с простудой: першение в горле, тошнота, слабость и температура.

В Узбекистане общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, достигло почти 246 тыс.