экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
137 заболевших за сутки. В Узбекистане рост COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Число больных коронавирусом в Узбекистане продолжает расти. За прошедшие сутки, 27 ноября, в стране было зафиксировано 137 случаев (в субботу и пятницу — 129 и 124, соответственно), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По числу заболевших лидирует Ташкент (81 человек), а также Самаркандская (15) и Ташкентская (14) области.

Ранее стало известно, что в Узбекистане фиксируются случаи микс-инфекции коронавируса с другими респираторными заболеваниями – гриппом и ОРВИ. Такой «микс» дает множество осложнений. Перенести его тяжело, особенно детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В Узбекистане микс-инфекция в основном выявляется у непривитых граждан, а также у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В ходе исследования генома вируса в республике было установлено, что в 100% выявленных случаев это был штамм Stealth-Omicron BA.5. Он протекает легко, однако является крайне заразным. Симптомы его схожи с простудой: першение в горле, тошнота, слабость и температура.

В Узбекистане общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, достигло почти 246 тыс.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Биограф рассказал о множественной миеломе королевы Елизаветы II
  • Президент Хурэлсух Ухнаа находится с визитом в Китае
  • Немцам предстоит столкнуться с резким повышением цен на электроэнергию, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com