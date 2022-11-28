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Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 321 человека

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ява в начале недели, возросло до 321. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

«С обнаружением этих 3 (тел) на сегодняшний день число погибших составляет 321 человек»,— сообщили в ведомстве. 11 человек остаются пропавшими без вести. По данным агентства, землетрясение повредило более 62 тыс. домов и вынудило более 73 тыс. человек эвакуироваться по меньшей мере в 325 убежищ. Спасатели возобновят поиски 28 ноября.

Землетрясение силой 5,6 баллов произошло 21 ноября в городе Чианджур в Западной Яве, где большинство из погибших стали жертвами обрушения зданий или оползней. Это землетрясение стало самым смертоносным в Индонезии после землетрясения 2018 года и вызванного им цунами, тогда на острове Сулавеси погибло более 4 тыс. человек.

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