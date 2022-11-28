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Казахстан и Узбекистан создадут новый союз

CentralAsia (KZ) -  Министерством иностранных дел РК опубликован проект Договора между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях.

Договор предусматривает, что в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из сторон, представляет собой угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств, то стороны незамедлительно проведут соответствующие консультации друг с другом как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, участниками которых они являются, с целью принятия мер, способствующих ее мирному урегулированию.

Кроме того, стороны обязуются не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против другой стороны.

«Ни одна из сторон не допускает, чтобы ее территория и ресурсы были использованы в целях подготовки или осуществления агрессии или иных враждебных действий против другой стороны, а также в ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой стороны. Стороны обязуются не допускать использование на своих территориях системы коммуникаций и другой инфраструктуры третьими государствами в целях подготовки или осуществления вооруженных действий или иной враждебной деятельности против другой стороны», - говорится в документе.

Вместе с тем государства прилагают усилия для содействия урегулированию региональных конфликтов мирным путем/путем переговоров на основе общепризнанных норм международного права, и прежде всего, соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств.

Дипломаты уверены, что договор позволит внести весомый вклад в дальнейшее укрепление казахстанско-узбекского стратегического партнерства.

«Договор послужит прочной основой для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития двустороннего взаимодействия в политической, экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между Казахстаном и Узбекистаном», - говорится в документе.

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