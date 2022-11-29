Кремль объяснил необходимость «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Предложенный президентом России проект «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном предполагает создание координационного механизма и развития инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что эта идея ещё будет оформляться.

«То, что имеет в виду президент Путин, — это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть — это все еще предстоит обсуждать, — с неким юридическим лицом и для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры для внешних рынков», — рассказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об озвученной ранее инициативе.

По словам Пескова, маршруты поставок энергоносителей и газа в этом регионе чрезвычайно актуальны, поэтому координация действий соответствует интересам трех стран.

Он также отметил, что и у Казахстана, и у Узбекистана быстро развивается экономика. Соответственно растут внутренние потребности в газе, а также обе страны торгуют на внешних рынках.

«Это требует определенного рода синхронизации», – подчеркнул Песков.

По его словам, Россия с Казахстаном в качестве партнеров по ЕАЭС тоже имеют планы по развитию этой отрасли и в перспективе – планы по созданию общих энергетических рынков. Кроме того, Узбекистан сейчас активно присматривается к ЕАЭС и является наблюдателем.

Он также обратил внимание на потребности в газе северного Казахстана, который обеспечиваются из России.

«Там своих возможностей у Казахстана нет, и там есть варианты либо брать газ из России и обеспечивать потребности северного Казахстана, либо тратить десятки миллиардов долларов, чтобы туда тянуть новую трубопроводную систему», – пояснил представитель Кремля.

В то же время Россия развивает восточносибирские месторождения, которые, в том числе, ориентированы на экспорт.

«Все это требует сложения действий, обсуждения, координации между тремя странами – Россией, Казахстаном, Узбекистаном», – подчеркнул Песков.

Впервые об инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 ноября. Тогда он отметил, что инициатива исходила от российского лидера.

Позже пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай отметил, что Токаев и Путин сочли необходимым привлечь экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех сторон.

Через территорию Узбекистана и Казахстана еще с советских времен проложена газопроводная система Центральная Азия — Центр (из Туркменистана в Россию). Основной газопровод включает две ветки, а также несколько разветвлений. Его мощность — 40–50 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, из России в Узбекистан через территорию Казахстана проложен газопровод протяженностью более 4,5 тыс. км и мощностью 8 млрд куб. м газа в год.

В 2020 году «Газпромом» и «КазТрансГазом» создана также рабочая группа по проекту газопровода из российского Барнаула в казахстанский Усть-Каменогорск, планируемая мощность которого 2,3 млрд. куб. м газа в год.