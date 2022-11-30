Более 5 млрд жителей Земли к 2050 году столкнутся с дефицитом воды, - ООН

CentralAsia (CA) - Всемирная метеорологическая организация выпустила доклад «Состояние глобальных водных ресурсов» по результатам анализа влияния климатических, экологических и социальных изменений на водные ресурсы Земли, сообщает ООН.

Доклад даёт представление о глобальных объёмах запасов пресной воды, а также указывает на уязвимое положение земной криосферы (снег и лёд).

Частые засухи — новая норма

Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас заявил, что «последствия изменения климата в последнее время все чаще ощущаются именно через состояние водных ресурсов: мы наблюдаем более интенсивные и частые засухи, экстремальные наводнения, неравномерные сезонные осадки и ускоренное таяние ледников. Подобные изменения оказывают каскадное воздействие на экономику, экосистемы и практически все аспекты нашей повседневной жизни. Несмотря на давно ведущиеся исследования мы до сих пор не до конца понимаем логику распределения пресноводных ресурсов, а также происходящие с ними количественные и качественные изменения», - сказал он.

В настоящее время с проблемой недостаточного доступа к воде хотя бы один месяц в году сталкиваются 3,6 млрд человек. Ожидается, что к 2050 году эта цифра увеличится до более чем 5 млрд.

В период с 2001 по 2018 год с водой были связаны 74% всех стихийных бедствий на Земле. На недавней конференции ООН по изменению климата вода была впервые упомянута в итоговом документе форума как важный показатель и критически важный ресурс.

Уровень воды и осадков

В 2021 году на обширных территориях земного шара были зарегистрированы более сухие, чем обычно, условия — по сравнению со средними показателями последнего 30-летнего периода. К таким районам относятся южноамериканский Рио-де-ла-Плата, где устойчивая засуха наблюдается с 2019 года, южная и юго-восточная Амазония, а также ряд районов Северной Америки, включая бассейны рек Колорадо, Миссури и Миссисипи.

В Африке уровень воды в реках Нигер, Вольта, Нил и Конго в 2021 году был заметно ниже нормы. То же самое наблюдалось в некоторых районах России и Центральной Азии.

Сообщения о значительных наводнениях с многочисленными жертвами в прошлом году поступали из Китая (провинция Хэнань), северной Индии, Западной Европы и стран, пострадавших от тропических циклонов, таких как Мозамбик, Филиппины и Индонезия.

В Эфиопии, Кении и Сомали низкое количество осадков выпадало несколько лет подряд, что привело к аномальной засухе

Наземные запасы воды

В 2021 году запасы воды на суше были ниже нормы на западном побережье США, в центральной части Южной Америки и Патагонии, Северной Африке и на Мадагаскаре, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, в Пакистане и Северной Индии.

В долгосрочной перспективе, согласно докладу, негативная тенденция в плане сохранения баланса воды будет наблюдаться в бразильском бассейне Рио-Сан-Франциско, в Патагонии, верховьях Ганга и Инда, а также на юго-западе США.

В целом, отмечается в докладе, негативные тенденции будут сильнее позитивных, то есть наземные запасы воды будут постепенно уменьшаться.

Криосфера

Криосфера (ледники, снежный покров, ледяные шапки и вечная мерзлота) остаётся крупнейшим в мире природным резервуаром пресной воды. Горы часто называют «природными водонапорными башнями», поскольку они через реки обеспечивают пресной водой примерно 1,9 млрд человек.

Изменения состояния водных ресурсов криосферы, вызывая наводнения и ливневые паводки, негативно влияют на продовольственную безопасность, здоровье людей, целостность и поддержание экосистем.

Долгосрочные прогнозы изменений состояния ледников, отмечают авторы доклада, в ближайшие десятилетия будут служить ключевыми факторами при принятии долгосрочных решений по адаптации.