Десятки человек погибли при взрыве в медресе на севере Афганистана

- Азия и мир, происшествия
- 11:53, 01 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - В медресе «Аль-Джихади» в городе Айбак, северная афганская провинция Саманган, 30 ноября произошел мощный взрыв. В результате погибло как минимум 19 человек и 27 получили ранения, сообщил заместитель главы провинции Сайед Осман Сайеди передает TOLOnews.
По данным 8am.media, погибших уже 35. Большинство из них, как сообщили в больнице Айбака, куда доставляют раненых и тела погибших, — студенты медресе.
Афганские медиа указывают, что боевики радикального движения «Талибан» оцепили медресе и не позволяют делать фотографии или видео на месте взрыва.
Ни одна из террористических группировок, действующих в Афганистане, не взяла на себя ответственность за взрыв в медресе.
После захвата талибами власти в Афганистане в августе прошлого года в различных религиозных учреждениях страны регулярно происходят теракты. Ответственность за многие из этих террористических атак взяла на себя группировка ИГИЛ-Хорасан, являющаяся афганским ответвлением запрещенной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).