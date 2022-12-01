Десятки человек погибли при взрыве в медресе на севере Афганистана

CentralAsia (CA) - В медресе «Аль-Джихади» в городе Айбак, северная афганская провинция Саманган, 30 ноября произошел мощный взрыв. В результате погибло как минимум 19 человек и 27 получили ранения, сообщил заместитель главы провинции Сайед Осман Сайеди передает TOLOnews.

По данным 8am.media, погибших уже 35. Большинство из них, как сообщили в больнице Айбака, куда доставляют раненых и тела погибших, — студенты медресе.

Афганские медиа указывают, что боевики радикального движения «Талибан» оцепили медресе и не позволяют делать фотографии или видео на месте взрыва.

Ни одна из террористических группировок, действующих в Афганистане, не взяла на себя ответственность за взрыв в медресе.

После захвата талибами власти в Афганистане в августе прошлого года в различных религиозных учреждениях страны регулярно происходят теракты. Ответственность за многие из этих террористических атак взяла на себя группировка ИГИЛ-Хорасан, являющаяся афганским ответвлением запрещенной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).