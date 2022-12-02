CentralAsia (MNG) - 1 декабря 2022 года Watanabe promotion & Victoriva организовал чемпионат Азиатско-Тихоокеанского региона по профессиональному боксу среди женщин Victoriva vol. 9 в Японии. Из иностранных государств приняла участие только монгольская боксерша Есугэн Оюунцэцэг, а остальные были японские боксерши.
Есугэн одержала победу над японкой Аканэ Фудзивара и выиграла титул чемпионки Азиатско-Тихоокеанского региона в женском супер легчайшем весе.
Есугэн Оюунцэцэг из Монголии стала чемпионкой Азиатско-Тихоокеанского региона в Японии pic.twitter.com/fXb49bJzKx— Bystander Майдар (@Tatarmai) December 1, 2022
1 декабря 2022 года Есугэн Оюунцэцэг провела 8-раундовый бой против японской спортсменки Аканэ Фудзивара за первенство Азиатско-Тихоокеанского региона в весовой категории 55,3 кг.
Аканэ Фудзивара родилась 18 июля 1987 года в Ураясу, Тиба, Япония.
В ноябре 2022 года Есугэн Оюунцэцэг завоевала бронзовую медаль на любительском юношеском и азиатском чемпионатах по боксу в иорданском городе Амман.