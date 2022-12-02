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Есугэн Оюунцэцэг из Монголии стала чемпионкой Азиатско-Тихоокеанского региона в Японии
Есугэн Оюунцэцэг
Есугэн Оюунцэцэг

CentralAsia (MNG) -  1 декабря 2022 года Watanabe promotion & Victoriva организовал чемпионат Азиатско-Тихоокеанского региона по профессиональному боксу среди женщин Victoriva vol. 9 в Японии. Из иностранных государств приняла участие только монгольская боксерша Есугэн Оюунцэцэг, а остальные были японские боксерши.

Есугэн одержала победу над японкой Аканэ Фудзивара и выиграла титул чемпионки Азиатско-Тихоокеанского региона в женском супер легчайшем весе.

1 декабря 2022 года Есугэн Оюунцэцэг провела 8-раундовый бой против японской спортсменки Аканэ Фудзивара за первенство Азиатско-Тихоокеанского региона в весовой категории 55,3 кг.

Аканэ Фудзивара родилась 18 июля 1987 года в Ураясу, Тиба, Япония.

Аканэ Фудзивара
Аканэ Фудзивара

В ноябре 2022 года Есугэн Оюунцэцэг завоевала бронзовую медаль на любительском юношеском и азиатском чемпионатах по боксу в иорданском городе Амман.

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