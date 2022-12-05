Северная Корея произвела выстрелы в сторону Японского и Желтого морей

CentralAsia (CA) - Северная Корея 5 декабря произвела около 130 артиллерийских выстрелов по восточным и западным морским «буферным зонам» в нарушение двустороннего военного соглашения 2018 года. Об этом передает агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что он обнаружил артиллерийские обстрелы, предположительно, с использованием реактивных систем залпового огня, из округа Кумган в провинции Канвондо и мыса Чансан в провинции Южный Хванхэ с 14:59.

Снаряды попали в морские буферные зоны к северу от Северной пограничной линии (NLL), де-факто морской границы, которые были установлены в соответствии с межкорейским военным соглашением, подписанным 19 сентября 2018 года, для снижения напряженности на границе.

Южнокорейские военные отслеживают и контролируют связанные с Северной Кореей передвижения в сотрудничестве с Соединенными Штатами и усиливают готовность к возможным непредвиденным обстоятельствам.