Северная Корея заявила, что открыла огонь в море в знак протеста против учений Южной Кореи

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Северной Кореи заявили, что отдали приказ об артиллерийской стрельбе в море в ответ на учения с боевой стрельбой между Южной Кореей и США вблизи межкорейской границы. Об этом сообщает Yonhap News.

Вчера Южная Корея заявила, что Северная Корея открыла огонь в сторону Желтого и Японского морей.

Генеральный штаб Корейской народной армии (Северная Корея) заявил, что обнаружил артиллерийский огонь южнокорейских военных из реактивных систем залпового огня и гаубиц в прифронтовых районах примерно с 9:15 после аналогичных боевых действий в понедельник.

«Мы немедленно приказали передовым артиллерийским частям открыть артиллерийский огонь в сторону моря, чтобы сделать серьезное предупреждение», - говорится в заявлении представителя Генштаба КНА.

Как предполагает Yonhap News, Северная Корея имеет в виду учения с боевой стрельбой, проводимые между Южной Кореей и США в пограничных подразделениях округа Чорвон, в 71 км к северо-востоку от Сеула.