Землетрясение силой 5,6 баллов произошел недалеко от монгольского города Сайншанд

- Монголия, происшествия
- 8:18, 07 декабря 2022
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CentralAsia (MNG) - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло утром в среду недалеко от региона Сайншанд в Монголии, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (European Mediterranean Seismological Centre - EMSC).
По данным EMSC, землетрясение имело глубину два километра (1,24 мили).
Сайншанд — столица и сомон аймака Дорноговь в Монголии.
Город расположен в восточной части пустыни Гоби, на Трансмонгольской железной дороге.
При городе имеется железнодорожная станция. Восстановлен буддийский монастырь Хамарын-хийд.
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