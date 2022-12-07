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Землетрясение силой 5,6 баллов произошел недалеко от монгольского города Сайншанд

CentralAsia (MNG) -  Землетрясение магнитудой 5,6 произошло утром в среду недалеко от региона Сайншанд в Монголии, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (European Mediterranean Seismological Centre - EMSC).

По данным EMSC, землетрясение имело глубину два километра (1,24 мили).

Сайншанд — столица и сомон аймака Дорноговь в Монголии.

Город расположен в восточной части пустыни Гоби, на Трансмонгольской железной дороге.

При городе имеется железнодорожная станция. Восстановлен буддийский монастырь Хамарын-хийд.

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