Договорились о защите прав граждан Монголии, проживающих в Нидерландах

CentralAsia (MNG) - 5 декабря в Гааге состоялась встреча директора Департамента международного права и договоров МИД Монголии Сухболда Сухээ с директором Департамента Азии и Океании МИД Нидерландов госпожой Карин Моссенлехнер.

На встрече стороны обсудили проекты и программы, которые планируется совместно реализовать в 2023 году в рамках двусторонних отношений и сотрудничества.

Г-н Сухболд Сухээ выразил признательность за последовательную поддержку, оказываемую Нидерландами в активизации диалога между двумя странами по достижению договоренностей по вопросам облегчения требований к поездкам и освобождения от визовых требований для владельцев определенных типов паспортов двух стран. Кроме того, он обратился за поддержкой к г-же Карин Моссенлехнер в защите прав и увеличении занятости монгольских граждан, проживающих в Нидерландах.

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