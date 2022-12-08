экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Договорились о защите прав граждан Монголии, проживающих в Нидерландах

CentralAsia (MNG) -  5 декабря в Гааге состоялась встреча директора Департамента международного права и договоров МИД Монголии Сухболда Сухээ с директором Департамента Азии и Океании МИД Нидерландов госпожой Карин Моссенлехнер.

На встрече стороны обсудили проекты и программы, которые планируется совместно реализовать в 2023 году в рамках двусторонних отношений и сотрудничества.

Г-н Сухболд Сухээ выразил признательность за последовательную поддержку, оказываемую Нидерландами в активизации диалога между двумя странами по достижению договоренностей по вопросам облегчения требований к поездкам и освобождения от визовых требований для владельцев определенных типов паспортов двух стран. Кроме того, он обратился за поддержкой к г-же Карин Моссенлехнер в защите прав и увеличении занятости монгольских граждан, проживающих в Нидерландах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com