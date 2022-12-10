Пакистан будет импортировать газ из Туркменистана через Афганистан

CentralAsia (CA) - Правительство Пакистана, столкнувшееся с нехваткой газа в связи с наступлением зимы, разработало план импорта сжиженного нефтяного газа (СНГ) по суше из Туркменистана через Афганистан, сообщила в четверг газета «Пакистан сегодня».

По словам источников, федеральное правительство готово сделать большой шаг по импорту сжиженного нефтяного газа из Туркменистана и разрешит въезд автоцистернам.

Афганские перевозчики планируют переправить порожние пакистанские автоцистерны через границу Чаман к границе с Туркменистаном в Торгуни, чтобы заправить их сжиженным нефтяным газом. Затем они поедут обратно в Чаман и передадут грузовики пакистанским перевозчикам, которые доставят газ в пункт назначения в Пакистане.

В документах, на которые ссылается «Пакистан сегодня», изложены три плана: немедленный, краткосрочный и долгосрочный. В соответствии с первым импорт начнется немедленно, в то время как краткосрочный план потребует от шести до восьми месяцев, а долгосрочный план, предусматривающий создание станции для загрузки сжиженного нефтяного газа в пакистанские бензовозы, займет один год.