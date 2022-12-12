Школа в городе Зуунмод, Монголия, обучает детей по «Салезианской профилактической системе»

CentralAsia (MNG) - В этом году 30 детей посещают школу «Святой Павел», которой руководят Дочери Марии Помощницы христиан, в монгольском городе Зуунмод, административном центре аймака Төв. Школа, которая является значительным присутствием в контексте, где большинство детей происходят из семей, чья повседневная жизнь отмечена сильными социальными трудностями.

В Зуунмоде работа — это мираж. Возможностей стабильной работы очень мало. Семьи живут на субсидии, которые правительство ежемесячно распределяет для поддержки детей в возрасте от 0 до 18 лет (около 100 миллионов тугриков, монгольская валюта, что соответствует 313 евро).

«Среди взрослых есть те, кто злоупотребляет алкоголем на деньги, предназначенные для их детей. В некоторых случаях им не хватает необходимых вещей, даже возможности помыться», — рассказала Fides сестра Ханако Кодзима Тересия, директор школы, которая в этом году получила поддержку от Папского общества святого детства.

Дети приходят утром, завтракают и начинают свои школьные и игровые занятия. День продолжается обедом и, для некоторых, после школы, которая также открыта для детей села, которые не посещают школу. Послешкольная программа также помогает детям заниматься внеклассной деятельностью.

«Первые сестры нашей конгрегации прибыли в Монголию в 2006 году, — говорит сестра Ханако Кодзима Тересия, — а первая община была сформирована 8 декабря 2007 года вчетвером из нас. Изучив монгольский язык и адаптировавшись к окружающей среде, мы начали образовательную деятельность в доверенном нам местной церковью детском саду и начальной школе». Официальная религия страны – буддизм. Религиозные мероприятия в школе не проводятся. Сестры не носят одежды своей конгрегации.

«Нас, - говорит директор школы, - вдохновляет «Профилактическая система» Дона Боско, воспитывающая мальчиков и девочек, чтобы они стали честными гражданами». По словам Святого Джона Боско, мальчики и девочки, погруженные в контекст социальных и семейных трудностей, могут расти здоровым образом благодаря близости и поддержке любящих гидов и воспитателей, которые знают, как направить их в их выборе, придавая конкретную веру в разумность добродетельного поведения, а не сосредотачиваясь на «репрессивных» наказаниях и практиках против тех, кто нарушает правила.

Ежедневное сопровождение Дочерей Марии Помощницы христиан становится еще более молчаливым и молитвенным, когда возникают ситуации серьезной психологической и эмоциональной депривации. Сестра Ханако Кодзима Тересия вспоминает случай девочки с отцом-алкоголиком, которая, несмотря на все негативные последствия сложной и тяжелой ситуации в этом возрасте, пыталась сохранить защитное отношение к родителю. "Перед этим, — заключает монахиня, — я была глубоко тронута и молилась за нее и за ее будущее».

Салезианская профилактическая система — метод обучения, разработанный салезианцами на основе педагогического опыта святого Иоанна Боско с бедной молодежью в 19 веке Турин. Он основан на трех столпах: разум, религия и любящая доброта. Даже если Дон Боско выступает в качестве главного представителя этого метода обучения и воспитания молодежи, другие персонажи внесли свой вклад в его предыдущее развитие, такие как Филип Нери и Франсис де Салес . Это также противоречит тому, что Дон Боско называет в образовании репрессивной системой образования.

История салезианской превентивной системы может быть прослежена в жизни и апостольстве святого Иоанна Боско (1815–1888). Во второй половине XIX века Дон Боско начал работу среди бедной молодежи Турина , особенно среди бездомных, сирот и переживших раннее детство в результате промышленной революции . Несколькими десятилетиями ранее большинство детей бедняков не дожили бы до совершеннолетия. Промышленная революция привела к появлению детей, которым требовалось руководство.

Поскольку Дон Боско не писал подробно по этому поводу, образовательная превентивная система может быть изучена на личности и действиях Дона Боско. Карло Нанни определил Дона Боско как человека действия, а не как ученого. Следующие работы касаются превентивной системы воспитания молодежи в соответствии с Доном Боско и салезианцами:

Биографические мемуары святого Иоанна Боско - это сборник жизни Дона Боско, написанный его секретарем о. Джованни Баттиста Лемойн.

Профилактическая система в воспитании молодежи - это документ, написанный в 1877 году для включения в правила салезианского ордена.

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