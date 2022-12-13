Монгольский чиновник Нурлат Хожарберген построил роскошный городок под названием «House garden» в Алматы, и «Prime garden» в Астане

CentralAsia (MNG) - Бывший директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками АО «Эрдэнэс Тавантолгой» Нурлат Хожарберген, фигурант дела о «краже угля», был задержан Антикоррупционным управлением в прошлом месяце. Вчера /12.12.2022/ суд принял решение о продолжении его содержания под стражей и постановил задержать его на один месяц.
Причина в том, что Нурлат Хожарберген совместно с ООО «Таван Толгой», занимаясь бизнесом по перевозке угля, зарабатывая доходы и незаконно нажитое богатство, основал ООО «Онлайн ложистикс» и использовал свое властное положение для создания преимуществ для себя и других. Есть также свидетельства того, что он мог использовать свое положение для получения преимущества перед другими при продаже угля с Тавантолгойского рудника.
«Началось расследование по делу компании, связанная с Нурлатом, по строительстве элитного жилого комплекса в Алматы, Казахстан. Я слышал, что это дело расследуется и готовится в суд», — сказал глава Минюст Монголии.
Нурлат Хожарберген построил и сдал в эксплуатацию элитный городок «House garden» в г. Алматы, Казахстан. Источники сейчас сообщают, что его квартиры «Prime Garden» строятся в Астане в сотрудничестве с видными чиновниками. Что касается городка «House garden», то здесь есть кварталы роскошных домов по три этажа каждый.
Основным партнером Нурлата является еще один этнический казах Монголии З.Сырымбек, государственный инспектор таможни в Улан-Баторе, и было выявлено, что он, возможно, злоупотреблял своей властью и положением и построил жилой комплекс в Казахстане на угольные деньги в сотрудничестве с Нурлатом.