Монгольский чиновник Нурлат Хожарберген построил роскошный городок под названием «House garden» в Алматы, и «Prime garden» в Астане

CentralAsia (MNG) - Бывший директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками АО «Эрдэнэс Тавантолгой» Нурлат Хожарберген, фигурант дела о «краже угля», был задержан Антикоррупционным управлением в прошлом месяце. Вчера /12.12.2022/ суд принял решение о продолжении его содержания под стражей и постановил задержать его на один месяц.

Причина в том, что Нурлат Хожарберген совместно с ООО «Таван Толгой», занимаясь бизнесом по перевозке угля, зарабатывая доходы и незаконно нажитое богатство, основал ООО «Онлайн ложистикс» и использовал свое властное положение для создания преимуществ для себя и других. Есть также свидетельства того, что он мог использовать свое положение для получения преимущества перед другими при продаже угля с Тавантолгойского рудника.

«Началось расследование по делу компании, связанная с Нурлатом, по строительстве элитного жилого комплекса в Алматы, Казахстан. Я слышал, что это дело расследуется и готовится в суд», — сказал глава Минюст Монголии.

Нурлат Хожарберген построил и сдал в эксплуатацию элитный городок «House garden» в г. Алматы, Казахстан. Источники сейчас сообщают, что его квартиры «Prime Garden» строятся в Астане в сотрудничестве с видными чиновниками. Что касается городка «House garden», то здесь есть кварталы роскошных домов по три этажа каждый.

Prime garden

Основным партнером Нурлата является еще один этнический казах Монголии З.Сырымбек, государственный инспектор таможни в Улан-Баторе, и было выявлено, что он, возможно, злоупотреблял своей властью и положением и построил жилой комплекс в Казахстане на угольные деньги в сотрудничестве с Нурлатом.

З.Сырымбек

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