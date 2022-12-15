Число интернет-пользователей в Узбекистане превысило 31 миллион

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CentralAsia (UZ) - Количество пользователей сети интернет в Узбекистане превысило 31 миллион, сообщил в среду министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов, выступая в рамках «правительственного часа» в Законодательной палате Олий Мажлиса.

По его словам, подавляющее число пользователей интернета — 29,5 миллиона — выходят в сеть с мобильных телефонов (численность постоянного населения страны составляет более 36 миллионов).

Скорость подключения к международному интернет-каналу достигла 3200 Гбит/с, увеличившись за последние два года в 2,6 раза.

Пропускная способность межобластных магистральных телекоммуникационных сетей достигла 600 Гбит/с, межрайонных — 60 Гбит/с, сказал министр.

В 2021—2022 годах было проложено 102 тысячи кв линий оптоволоконной связи, их общая протяжённость достигла 170 тысяч км.

За этот период установлено около 1,7 миллиона широкополосных портов, что создало возможность для подключения к широкополосному интернету 4,4 миллиона домохозяйств, субъектов предпринимательства и социальных объектов.

За два года в стране было установлено 22,3 тысячи новых базовых станций мобильной связи, их общее количество достигло 54 тысяч.

Охват сетью мобильной связи составляет 99% территории страны, широкополосного мобильного интернета — 98%.