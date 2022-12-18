Турне-2023: The HU примет участие в фестивале «Hellfest» во Франции

CentralAsia (MNG) - Группа The HU анонсировала свое хэдлайновое выступление на крупнейшем музыкальном фестивале «Hellfest Open Air» во Франции 15-18 июня следующего года: «Hellfest Open Air Festival – мы будем там, чтобы дать хэдлайновый концерт 17 июня. #TheHU #HELLFEST».

Недавно рок-группа «The Hu», закончив концертный тур по Европе, презентовала свой новый альбом под названием «Rumble of Thunder». В него вошли 13 треков.

Вместе с The HU, которые будут хэдлайнерами в субботу, 17 июня, на юбилейном 18-м фестивале «Hellfest Open Air» выступят KISS, Iron Maiden, Slipknot, Def Lepard, Pantera, Rancid и куча других команд — всего более 140 музыкальных коллективов. Фестиваль будет проходить на 6 сценах с 15 по 19 июня в городе Клиссон (Clisson) на западе Франции.

Hellfest проводится в городке Клиссон, расположенном в 35 километрах от города Нант и 400 километрах от Парижа, в спорткомплексе Val de Moine. Каждый год тысячи фанатов тяжёлого рока собираются здесь на три дня мощной «звуковой терапии»

В 2006 году, группой единомышленников, на базе фестиваля Fury Fest, (который проходил с 2002 по 2005 год в разных городах Французской Земли Луары), был создан фестиваль хеви-метал музыки Hellfest.

Ежегодный французский рок-фестиваль Hellfest, проводится в июне в городе Клиссоне в Луаре-Атлантике. Высокая посещаемость фестиваля делает его одним из самых крупных фестивалей Европы в сфере метал и рок музыки.

На территории фестиваля очень удобное расположение сцен, что позволит вам перемещаться от одной площадки к другой не затрачивая много времени.

Что касается кемпига, то фестиваль предоставляет максимально камфорные условия для проживания. Территория кемпинга охраняемая, обеспечена душевыми и туалетами. Также, на территории есть фудкорт, где можно позавтракать и пообедать.

В 500 метрах от входа на фест есть супермаркет, пекарня и McDonalds, а также другие торговые лавки в пешей доступности.

Татар С.Майдар

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