В нескольких городах Франции произошли беспорядки после финала ЧМ по футболу

CentralAsia (CA) - В нескольких городах Франции после победы Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в Катаре начались беспорядки, которые устроили разочарованные болельщики, сообщает издание Le Parisien.

В Париже на Елисейских полях болельщики обстреляли полицию фейерверками. Также беспорядки вспыхнули в центре Лиона, примерно через двадцать минут после завершения матча. Агрессивно настроенные группы людей бросали в полицию «снаряды» возле площади Белькур, говорится в сообщении префектуры. На центральной площади Лиона болельщики подожгли мусорные баки и бросали в полицейских дымовые шашки и петарды. Силовики применили слезоточивый газ и водометы.

Беспорядки также прошли на улицах Гренобля – там тоже были подожжены мусорные баки и трамвайные пути, в полицейских бросали петарды. В Ницце люди «напали на полицию и подожгли мусорные баки в секторе Жана Медсена», в центре города, заявил мэр Кристиан Эстрози. Около 300 человек столкнулись с полицией, которая применила слезоточивый газ. На место прибыли пожарные, которые потушили возгорание на улице.

На площади Далтон в Булонь-сюр-Мер болельщики бросали в полицию дымовые шашки, один человек был ранен, впоследствии в том же районе полиция задержала мужчину, на полной скорости направлявшегося на автомобиле в сторону полицейских.

Небольшие группы людей подожгли мусорные баки и бросали стеклянные бутылки в сторону полицейских в районе площади Победы в Бордо. Полиция арестовала семь человек.

Аналогичные события происходили на французских улицах 15 декабря после победы французской сборной над командой Марокко в полуфинале турнира.

18 декабря в финале чемпионата мира по футболу играли Франция и Аргентина. Основное и дополнительное время завершилось счетом 3:3. Была назначена серия пенальти, которую выиграла сборная Аргентины, общий счет матча стал 4:2. Последний раз Аргентина выигрывала чемпионат мира в 1986 году. В целом это ее третья победа в ЧМ – первая была в 1978 году. Франция побеждала на чемпионате мира в 1998 и 2018 годах.