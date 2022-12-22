В Болгарии запущена программа культурного сотрудничества с Монголией

CentralAsia (MNG) - Министр культуры Болгарии профессор Велислав Минеков и посол Монголии в Болгарии госпожа Саянаа Лхагвасурэн подписали пятилетнюю программу сотрудничества в области культуры, образования и науки между правительствами двух стран, сообщает пресс-центр министерства Минекова в среду.

По словам Минекова, программа очень перспективная. Он отметил, что более 500 монголов получили высшее образование в Болгарии и более 3000 монголов получили здесь квалификацию в различных областях.

Посол Саянаа отметила, что БТА и монгольское информационное агентство МОНЦАМЭ, а также БНТ и Национальное телевидение Монголии также подписали соглашения о сотрудничестве.

Подписанная в среду программа предусматривает поддержку и организацию выставок и фестивалей, обмен театральными постановками и ансамблями. Предусматривается также партнерство в области литературы и перевода, сотрудничество между библиотеками, музеями и другими учреждениями культуры, обмен фильмами. Еще одним направлением документа является создание культурных центров на взаимной основе.

Стороны также договорились развивать сотрудничество между учреждениями, занимающимися реставрацией недвижимых культурных ценностей и произведений искусства, а также защитой движимых культурных ценностей, включая предотвращение незаконного оборота.

В сфере образования программа предусматривает активизацию и расширение контактов между научными учреждениями Болгарии и Монголии, обмен преподавателями и научными сотрудниками для проведения научных исследований, обмен информацией и документацией по структуре и содержанию образования и т.д. Прямые контакты между Болгарская академия наук (БАН) и Монгольская академия наук и другие научно-исследовательские институты также поощряются на основе соответствующих прямых соглашений.

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