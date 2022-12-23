В Узбекистане 15 детей умерли после приема индийского препарата от ОРВИ. Минздрав приостановил продажу препарата и начал расследование

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях появилась копия письма директора Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра М. Азизова начальнику Управления здравоохранения области Давронбеку Жуманиёзову, в котором говорится об осложнениях и смерти пациентов, принимавших таблетки и сироп «Док-1 Макс», сообщает «Газете.uz».

В письме от 15 декабря он пишет, что в последние месяцы среди жителей области, особенно детей, распространены респираторные вирусные инфекции, и врачи первичного звена здравоохранения «очень много» выписывают препарат «Док-1 Макс», иногда его применяют и сами родители детей. Действующие вещества препарата: парацетамол, гвайфенезин и фенилэфрина гидрохлорид.

«После применения препарата «Док-1 Макс» в большом количестве случаев к нам поступают обращения о побочных действиях. У детей проявляются в основном признаки повреждения и недостаточности почек», — отмечается в письме.

В нём говорится, что за последние два месяца с жалобами на осложнения поступил 21 пациент. У них в основном наблюдалась анурия — отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь.

«У 17 детей болезнь протекала крайне тяжело, пришлось даже провести несколько сеансов гемодиализа. Наблюдалось 15 случаев смерти», — говорится в письме.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана подтвердили подлинность письма.

22 декабря Минздрав со ссылкой на Агентство по развитию фармацевтической отрасли сообщил о создании оперативной группы из специалистов для расследования ситуации и выяснения причин осложнений у пациентов.

В группу вошли опытные специалисты агентства и Государственного центра экспертизы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинской техники.

Начата экспертиза таблеток и сиропа со вкусом лимона и мёда «Док-1 Макс» производства индийской компании Marion Biotech, приобретённых в аптеках Самарканда. Результаты экспертизы будут объявлены.

С 22 декабря продажа этого препарата на всей территории Узбекистана временно приостановлена. Дистрибьютор препарата Quramax Medical уведомил об этом организации, которым был реализован препарат.