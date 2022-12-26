В Министерстве Монголии обсуждалось создание четырехсезонного тепличного комплекса с Республикой Корея

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ганхулэг Мөнгөнцог принял представителей исследовательской группы Министерства сельского хозяйства Республики Корея.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Университет сельского хозяйства и исследовательская группа сотрудничали и представили соответствующие исследования и расчеты для реализации проекта «Строительство тепличного комплекса с центром исследований и разработок овощей».

В рамках проекта стороны обменялись мнениями о создании в Улан-Баторе тепличного комплекса с центром исследований и разработок овощей.

Кроме того, две стороны договорились об обучении специалистов, ученых и садоводов в Республике Корея и внесении вклада в сокращение импорта овощей путем внедрения передовых технологий тепличного хозяйства и разработки технологии четырехсезонных теплиц.

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