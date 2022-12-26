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В Японии 17 человек погибли и более 90 пострадали из-за снегопада
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Из-за сильного снегопада в Японии погибли 17 человек, 93 пострадали, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями. Многие из погибших и пострадавших упали во время уборки снега с домов, на некоторых с крыш обрушились толстые пласты снега.

Сильные снегопады начались на севере Японии на прошлой неделе. Были отменены десятки авиарейсов и поездов, на дорогах застряли сотни автомобилистов, пишет AP.

По данным синоптиков, во многих частях северо-востока Японии выпало в три раза больше снега, чем в среднем за зиму. Снегопад обрушил опору электропередачи в Хоккайдо, в результате чего 25 декабря почти 20 тыс. домов остались без электроэнергии. По данным министерства экономики и промышленности, электричество было восстановлено в тот же день.

Как сообщало агентство Kyodo, с 17 по 18 декабря в трех муниципалитетах префектур Ямагата и Фукусима на северо-востоке страны высота снежного покрова превысила 1 м — это самый высокий показатель за все время метеорологических наблюдений в этой местности. По состоянию на 8 утра (по местному времени) 26 декабря уровень снега достиг 172 см в деревне Окура префектуры Ямагата, в деревне Отойнеппу на Хоккайдо — 155 см, в городе Уонума префектуры Ниигата — 128 см, передает NHK.

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