В Таджикистане запретили продавать индийский препарат «ДОК-1 Макс», от которого в Узбекистане скончались 19 детей

CentralAsia (TJ) - Служба государственного надзора за фармацевтической деятельностью Таджикистана запретила продавать средство для устранения симптомов острых респираторных заболеваний (ОРЗ) – «ДОК 1 Макс» во всех аптеках страны.

С сентября по декабрь этого года 19 детей скончались в нескольких областях Узбекистана после приёма индийского препарата «Док-1 Макс» компании Marion Biotech. Все жертвы – в возрасте до шести лет. По данным Минздрава Узбекистана, в распространяемой в стране партии сиропа был обнаружен этиленгликоль.

По сообщению Службы государственного надзора за фармацевтической деятельностью Таджикистана, в аптеках страны приняты меры по изъятию из продажи всех видов препарата «Док-1 Макс». Также изучаются все негативные случаи его применения в Узбекистане.

Если служба выявит продажу этого препарата в аптеках Таджикистана или поступит жалоба от потребителя, то продавца ожидает полное закрытие и лишения лицензии.

В службе заверили, что этот препарат не пользовался большим спросом среди населения Таджикистана и в продаже был в незначительном количестве. Данная проблема находится под тщательным контролем и в ближайшее время служба сообщит о своем решении по поводу остальных препаратов компании Marion Biotech.

Между тем, директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев освобожден от должности после смерти детей от индийского лекарства. Об этом на совещании объявил президент страны Шавкат Мирзиёев.

По факту гибели детей возбуждены уголовные дела, несколько человек, занимавшихся регистрацией лекарственного средства в Узбекистане, его импортом и продажей, арестованы. Семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей.

Власти Индии начали следствие в отношении Marion Biotech. Производство препарата приостановлено, сообщает крупнейшее информационного агентство Индии PTI со ссылкой на свои источники.

Помимо «Док-1 Макс», в Узбекистане прекратили продажу всех препаратов Marion Biotech.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения