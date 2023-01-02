Близнецы родились в Монголии 1 января 2023 года

CentralAsia (MNG) - Двое мальчиков-близнецов родились в центре аймака Ховд в первое утро 2023 года. Дети родились с весом 2940 и 2350 граммов.

Бригада врачей Областного лечебно-диагностического центра аймака Ховд, в составе врачей Ц.Цэнгэл и Г.Насанбат, а также акушерки Д. Наранхуу, приняли близнецов.

Если вы родились 1 января, то ваш знак зодиака – Козерог, Это знак стихии Земля.

Мужчины, рожденные 1 января, наделены такими чертами характера: лидерство, бережливость, осторожность, свободолюбие.

Женщины, рожденные 1 января, отличаются такими качествами: мудрость, практичность, целеустремленность, глубокий внутренний мир.

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