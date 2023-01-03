Празднование Нового года выдали за протесты: МВД Узбекистана предупредило о фейковых новостях

CentralAsia (UZ) - В соцсетях появилась информация, что большое количество узбекистанцев, вышедших на улицы, чтобы отметить Новый год в Самарканде, якобы выступают с протестами. МВД страны заявило, что эта информация не соответствуют действительности.

«Это сообщение и информация совершенно безосновательны и не соответствуют действительности. Большое количество горожан собралось на улицах 31 декабря, чтобы посмотреть на праздничные мероприятия. После праздника они разошлись по домам. Во время праздничного мероприятия владельца черного автомобиля Mercedes-Benz можно увидеть «дрифтящим» с опасными действиями. Принимаются меры по установлению данного лица и даче правовой оценки его действиям в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении МВД.

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