JICA и Монголия подписали очень важный протокол по искоренению бедности

CentralAsia (MNG) - Подписание протокола обсуждений проекта технического сотрудничества с Монголией: проект по укреплению системы поддержки самообеспечения путем сосредоточения внимания на создании рабочих мест для нуждающихся.

28 декабря 2022 г. Японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписало протокол обсуждений с правительством Монголии в Улан-Баторе проекта технического сотрудничества «Проект по укреплению системы поддержки самообеспечения с упором на создание рабочих мест для нуждающихся людей».

В Монголии разработка полезных ископаемых в начале 2010-х годов привела к быстрому экономическому росту, но с тех пор этот рост остается вялым. Хотя уровень бедности в стране временно снизился с 38,8% в 2010 году до 21,6% в 2014 году, последующий экономический спад привел к тому, что этот уровень снова вырос до 29,6% в 2016 году и остался высоким, составив 27,8% в 2020 году.

В ответ на этот экономический застой правительство Монголии инициировало политику по сокращению суммы расходов на социальное обеспечение в процентах от государственных финансов. В рамках этой инициативы и в целях продвижения политики «Социальная помощь в трудоустройстве» правительство ужесточило условия получения денежных выплат для бедных, например, требование регистрации в посредническом агентстве по профессиональному обучению.

Однако нуждающиеся домохозяйства и лица, средства к существованию которых полагаются на службы социального обеспечения, не сразу могут найти работу даже после регистрации в агентстве профессионального обучения. Кроме того, не полностью отлажена система подключения таких людей к трудоустройству. В этих обстоятельствах и с внесением поправок в Закон о социальном обеспечении и Закон о содействии занятости в 2022 году правительство Монголии стремится улучшить систему поддержки занятости для нуждающихся домохозяйств и отдельных лиц.

Этот проект будет поддерживать улучшение услуг по поддержке готовности к трудоустройству для домохозяйств и отдельных лиц в Монголии и, как ожидается, приведет к уверенности в своих силах и социальному участию населения, которое зависит от услуг социального обеспечения. Он также направлен на создание инклюзивного общества и внесение вклада в достижение ЦУР (Цели устойчивого развития), Цели 1 (Ликвидация бедности) и 8 (Достойная работа и экономический рост).

Подробная информация о проекте представлена ниже.

[Основная информация о проекте]

Страна Монголия Название Проекта Проект по укреплению системы поддержки самообеспечения с упором на создание рабочих мест для нуждающихся Планируемый срок реализации 48 месяцев Исполнительное агентство Министерство труда и социальной защиты населения, Департамент реализации и координации политики занятости Целевой регион Вся Монголия (отбор территорий для пилотных проектов будет осуществляться посредством базовых обследований) Детали конкретного проекта (предварительно) Этот проект направлен на создание системы поддержки самодостаточности, которая обеспечивает бесперебойную поддержку домохозяйств и нуждающихся людей, развивая такие качества, как уверенность в себе в повседневной жизни и готовность к трудоустройству, путем оценки потребностей каждого домохозяйства посредством посещения на дому и формулирования индивидуальной поддержки. программы, основанные на этих потребностях.

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