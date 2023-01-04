JICA и Монголия подписали очень важный протокол по искоренению бедности

CentralAsia (MNG) - Подписание протокола обсуждений проекта технического сотрудничества с Монголией: проект по укреплению системы поддержки самообеспечения путем сосредоточения внимания на создании рабочих мест для нуждающихся.
28 декабря 2022 г. Японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписало протокол обсуждений с правительством Монголии в Улан-Баторе проекта технического сотрудничества «Проект по укреплению системы поддержки самообеспечения с упором на создание рабочих мест для нуждающихся людей».
В Монголии разработка полезных ископаемых в начале 2010-х годов привела к быстрому экономическому росту, но с тех пор этот рост остается вялым. Хотя уровень бедности в стране временно снизился с 38,8% в 2010 году до 21,6% в 2014 году, последующий экономический спад привел к тому, что этот уровень снова вырос до 29,6% в 2016 году и остался высоким, составив 27,8% в 2020 году.
В ответ на этот экономический застой правительство Монголии инициировало политику по сокращению суммы расходов на социальное обеспечение в процентах от государственных финансов. В рамках этой инициативы и в целях продвижения политики «Социальная помощь в трудоустройстве» правительство ужесточило условия получения денежных выплат для бедных, например, требование регистрации в посредническом агентстве по профессиональному обучению.
Однако нуждающиеся домохозяйства и лица, средства к существованию которых полагаются на службы социального обеспечения, не сразу могут найти работу даже после регистрации в агентстве профессионального обучения. Кроме того, не полностью отлажена система подключения таких людей к трудоустройству. В этих обстоятельствах и с внесением поправок в Закон о социальном обеспечении и Закон о содействии занятости в 2022 году правительство Монголии стремится улучшить систему поддержки занятости для нуждающихся домохозяйств и отдельных лиц.
Этот проект будет поддерживать улучшение услуг по поддержке готовности к трудоустройству для домохозяйств и отдельных лиц в Монголии и, как ожидается, приведет к уверенности в своих силах и социальному участию населения, которое зависит от услуг социального обеспечения. Он также направлен на создание инклюзивного общества и внесение вклада в достижение ЦУР (Цели устойчивого развития), Цели 1 (Ликвидация бедности) и 8 (Достойная работа и экономический рост).
Подробная информация о проекте представлена ниже.
[Основная информация о проекте]
|Страна
|Монголия
|Название Проекта
|Проект по укреплению системы поддержки самообеспечения с упором на создание рабочих мест для нуждающихся
|Планируемый срок реализации
|48 месяцев
|Исполнительное агентство
|Министерство труда и социальной защиты населения, Департамент реализации и координации политики занятости
|Целевой регион
|Вся Монголия (отбор территорий для пилотных проектов будет осуществляться посредством базовых обследований)
|Детали конкретного проекта (предварительно)
|Этот проект направлен на создание системы поддержки самодостаточности, которая обеспечивает бесперебойную поддержку домохозяйств и нуждающихся людей, развивая такие качества, как уверенность в себе в повседневной жизни и готовность к трудоустройству, путем оценки потребностей каждого домохозяйства посредством посещения на дому и формулирования индивидуальной поддержки. программы, основанные на этих потребностях.