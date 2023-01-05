Дети политически влиятельных лиц не смогут претендовать на кредит госфонда на образование, — министр юстиции Монголии

министр юстиции Нямбаатар Хишгээ

CentralAsia (MNG) - Министерство юстиции и внутренних дел разработало проект закона о регулировании и предотвращении публичных и частных интересов на государственной службе и представило его на заседание Кабинета Министров и получило поддержку.

В целях достижения целей настоящего закона, повышения доверия граждан к государству, защиты деятельности государственных служащих от конфликта личных интересов считается необходимым уточнение положений, запрещающих отдельные виды деятельности политически влиятельных лиц и связанных с ними лиц. .

«Этот законопроект очень важен в то время, когда общественное презрение к проблеме хищения угля из-за прибыли политиков достигло своего пика в последние годы.

К политически влиятельным должностным лицам относятся:

Член парламента

Министры

Губернаторы столицы и аймаков, их супруги, сожители и их дети.

Также связанные лица вышеуказанных лиц не будут иметь право на получение государственных проектов, программ, концессий, гарантий, помощи, иностранных или внутренних займов, не будут участвовать во всех видах тендеров и не будут владеть концессиями.На лиц, связанных с политически влиятельными лицами, распространяются следующие ограничения:

Занимать руководящую должность на государственной службе,

Все виды проектов и программ, реализуемых правительством, будут ограничены,

Не участвовать во всех видах тендеров, объявленных правительством.

Эти нормы включены в законопроект», — сказал министр юстиции Нямбаатар Хишгээ.

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