ЦБ Монголии опроверг сообщения о том, что собирается выпускать крупные банкноты

CentralAsia (MNG) - В последнее время в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что Банк Монголии собирается выпустить банкноты номиналом 50 000 и 100 000 в период Лунного Нового года из-за ослабления тугриков в экономике. В связи с этим Банк Монголии выступил с заявлением.

«МонголБанк работает над обеспечением надлежащей структуры действующей валюты путем выпуска и изъятия национальной валюты из обращения, производства новой валюты, создания резервов, ее хранения и перевозки.

В рамках этой работы в документе «Основное направление денежно-кредитной политики правительства на 2023 год» поставлена ​​задача провести расчеты и исследовать целесообразную и экономически эффективную структуру валюты, правомерно используемой в сделках в Монголии, и представление результатов парламенту.

Поскольку это искажается в Интернете и некоторых средствах массовой информации, граждане и общественность должны позаботиться о том, чтобы не распространять это дальше, принимая факты, которые официально не сообщались профессиональными организациями, как истинные», — говорится заявлении ЦБ Монголии.

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