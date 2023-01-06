23-я Азиатская физическая олимпиада (APhO) пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) - С 22 по 30 мая 2023 года в Улан-Баторе пройдет 23-я Азиатская олимпиада по физике. Азиатская физическая олимпиада (APhO) проводится в стране во второй раз. Монголия впервые принимала эту олимпиаду в апреле 2008 года.

Азиатская физическая олимпиада – ежегодное соревнование для школьников по физике.

Является одной из международных олимпиад по физике. Считается самой сложной олимпиадой, в отличие от Международной физической олимпиады школьников (IPhO) — самой престижной.

Олимпиада проводится по правилам IPhO и включает в себя теоретический тур и практические испытания. Проходит приблизительно за два месяца до Международной физической олимпиады. APhO можно рассматривать как один из этапов подготовки к IPhO.

Соревнование проходит по правилам Международной физической олимпиады: один пятичасовой теоретический тур и один или два экспериментальных тура.

Впервые соревнование состоялось в Индонезии в 2000 году. Далее: Тайвань (2001 г.), Сингапур (2002 г.), Таиланд (2003 г.), Вьетнам (2004 г.), Индонезия (2005 г.), Казахстан (2006 г.), Китай (2007 г.), Монголия (2008 г.), Таиланд (2009 г.) и Тайвань (2010 г.).

2012 год. 13-я Олимпиада. Проходила с 30 апреля по 7 мая в Нью-Дели, Индия. Приняли участие 156 школьников из 21 страны.

2013 год. 14-я Олимпиада. Проходила с 5 по 13 мая в Богоре, Индонезия. Приняли участие 146 школьников из 20 стран.

2014 год. 15-я Олимпиада. Проходила с 11 по 19 мая в Сингапуре. Приняли участие 174 школьника из 27 стран.

2015 год. 16-я Олимпиада. Проходила с 3 по 11 мая в Ханчжоу, Китайская Народная Республика. В соревновании приняли участие 186 школьников из 25 стран.

2016 год. 17-я Олимпиада. Проходила с 1 по 9 мая в Гонконге. В соревновании приняли участие более 200 школьников из 26 стран.

2017 год. 18-я Олимпиада. Проходила с 1 по 9 мая в Якутске, Россия. В соревновании приняли участие 170 школьников из 24 стран.

2018 год. 19-я Олимпиада. Проходила с 6 по 12 мая в Ханое, Вьетнам. В соревновании приняли участие 188 школьников из 25 стран.

2019 год. 20-я Олимпиада. Проходила с 5 по 13 мая в Аделаиде, Австралия.

2021 год. Проходила с 17 по 23 мая в Тайване в дистанционном формате. В соревновании приняли участие более 180 школьников из 23 стран.

В олимпиаде в Улан-Баторе примут участие около 240 учащихся и более 60 педагогов-ориентаторов из более чем 30 стран Азии.

6 января представитель принимающей страны получил флаг перехода Азиатской олимпиады по физике.

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