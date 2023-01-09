Минэнерго Узбекистана сообщило о возможных отключениях газа и электричества из-за предстоящих холодов

CentralAsia (UZ) - Минэнерго Узбекистана сообщило, что в связи с ожидаемым похолоданием будет сокращена подача газа и электричества крупным предприятиям и увеличена подача газа теплоэлектростанциям. При этом возможны краткие отключения электричества согласно графику, сообщают узбекские СМИ.

Будет резко сокращена подача природного газа крупным производственным предприятиям. Суточное потребление электроэнергии крупными объектами будет ограничено, сэкономленные 11−12 млн кВт.ч планируется направить на нужды населения соседней страны.

Для предупреждения возможных крупных аварий в энергосистеме и равномерной подачи электричества всем потребителям по согласованию с местными органами власти на основе графика будут вводиться краткие отключения.

Чтобы тепловые электростанции и теплоцентрали РУз продолжили работать стабильно, им будет ежедневно поставляться в среднем 49 млн кубометров природного газа.

На сегодняшний день для этих станций создан запас в объёме 90 тысяч тонн мазута и 280 тысяч тонн угля.

Объём суточной поставки угля потребителям будет увеличен с 5000 до 8000 тонн.

Предприятиям электросетей предписано не превышать установленное графиками время отключений электричества, т. е. 2 часа.

Для оперативного устранения возможных аварий на предприятиях электро- и газоснабжения создано более 1000 специальных круглосуточных бригад.

Власти Узбекистана ранее официально заявляли о прекращении экспорта природного газа к 2025 году.